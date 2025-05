Ancora disagi per i residenti di San Giovanni Suergiu e del basso Sulcis. Come già accaduto a cavallo del primo maggio e lo scorso weekend, anche questo fine settimana non sarà garantito totalmente il servizio di guardia medica nel Comune San Giovannese.

Pertanto con la nota di ieri la ASL del Sulcis ha comunicato che non sarà coperto il servizio previsto per domenica dalle ore 20 fino alle 8 del mattino di lunedi 19. La nota prosegue indicando che i cittadini di San Giovanni Suergiu potranno recarsi presso i punti di Sant'Antioco in via Della Rinascita, e Bacu Abis in piazza La Marmora oltre che in piazza Marinai D'Italia a Carbonia. E nei casi più urgenti rivolgersi direttamente al pronto soccorso dell'ospedale Sirai di Carbonia.

Purtroppo a nulla sono servite le lamentele della sindaca Elvira Usai, a cui fanno eco anche quelle di tanti cittadini sulle pagine social del Comune dopo che è stata rilanciata la notizia della non copertura del servizio.

