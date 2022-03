Sono riusciti a raccogliere in neppure due ore di lavoro oltre dieci sacchi di immondizia più parti di elettrodomestici e addirittura di autoveicoli. Un gruppo di cittadini questa sera ha deciso di dedicare il sabato a un’attività dal profondo senso civico, la pulizia del giardino della Circoscrizione di Serbariu e degli spazi circostanti segnati da profondo degrado.

Guidati dall'assessore comunale alle Manutenzioni Piero Porcu, all'appello hanno risposto molte persone. Armati di rastrelli, ramazze, ma soprattutto bustoni, guanti e cesoie, i volontari hanno bonificato le zone infestate di rifiuti di ogni genere, testimonianza della maleducazione che imperversa da anni, e ripulito anche da erbacce che rendevano la piazzetta una giungla.

L'opera proseguirà in via Piolanas e in via Coghinas.

© Riproduzione riservata