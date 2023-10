Il rischio idrogeologico è una delle massime priorità anche a Carbonia. A buon motivo dunque sia ieri che oggi la città partecipa alla campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”.

Per scoprire come ciascuno può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi.

L'iniziativa, in piazza Roma, ha portato tanti volontari di protezione civile ad animare punti informativi.

“Io non rischio” è una campagna sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

Carbonia vede protagonista l’associazione Athena e il Comune.

