Prima le proteste e le segnalazioni della commissione consiliare Lavori pubblici poi gli interventi: da un paio di giorni il quartiere Rosmarino, popoloso rione a nord della città, sta ricevendo l'attenzione che merita con la sistemazione della Piazza Primo Maggio in cui erano presenti non pochi lastroni di granito divelti dai vandali e la pulizia dei marciapiedi che erano in larga parte ricolmi di erbacce.

A segnalare i problemi erano stati alcuni giorni fa i consiglieri comunali che compongono la commissione Lavori pubblici cioè il presidente Giacomo Guadagnini, i consiglieri Gianluca Arru, Diego Fronterre', Giuseppe Vella, Pino Giganti, Antonio Caggiari.

Erano stati i protagonisti di una "attenta verifica delle condizioni delle periferie da cui si valuta l'opera di un'amministrazione", sottolinea Guadagnini, e avevano rilevato non solo la situazione di criticità della piazza e dei marciapiedi ma anche il dissesto del manto stradale in via Sicilia con un cedimento che costringe gli automobilisti a transitare contromano nella corsia opposta. Nonché la presenza di rami cresciuti in maniera disordinata a bordo strada e quindi un pericolo per il transito dei veicoli.

Succede così che gli operai della municipalizzata hanno iniziato a sistemare la piazza e invece i lavoratori della ditta d'appalto della nettezza urbana hanno proceduto a eliminare parte dei cespugli cresciuti disordinatamente. Il Comune garantisce che interverrà anche per eliminare la voragine in via Sicilia e tagliare i rami sporgenti degli alberi.

