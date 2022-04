Una coppia di Carbonia – lui 42enne e lei 40enne – arrestata dalla Polizia con l’accusa di furto aggravato e ricettazione.

I due sono stati fermati dai poliziotti della squadra volante del commissariato locale, dopo essere stati sorpresi con della merce non pagata sottratta da un negozio di abbigliamento del centro.

Una volta bloccati, sono stati controllati e all'interno di una borsa appositamente schermata con fogli di alluminio per eludere i sistemi antitaccheggio, sono state rinvenute t-shirt griffate con ancora le placchette.

Non solo: dalla loro auto sono saltati fuori altri capi di abbigliamento di cui la coppia non è stata in grado di fornire alcuna spiegazione, probabilmente provento anch’essi di furto.

Le tre magliette, del valore di oltre 200 euro, sono state restituite alla titolare del negozio, mentre i due 40enni, al termine degli accertamenti, sono finiti in manette, in attesa del processo per direttissima.

(Unioneonline/l.f.)

