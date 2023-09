Si è rivelata come prevedibile un grande successo a Carbonia la nuova edizione di "Puliamo il mondo", iniziativa voluta da Legambiente e finalizzata alla pulizia di spazi degradati di città, frazioni e delle periferie.

Vi hanno preso parte fra studenti e volontari, circa 2000 persone che da stamattina hanno letteralmente battuto a tappeto l'intero territorio.

«L'impegno di così tante persone in particolare i più piccini a favore di tutta la collettività - sottolinea l'assessore comunale all'ambiente Manolo Mureddu - è una fonte di orgoglio per chi, come noi, è chiamato ad amministrare la comunità».

Quella che è andata in scena stamattina è la dimostrazione concreta di come ognuno possa fare qualcosa per contribuire a creare un mondo migliore: «E allo stesso tempo - conclude il sindaco Pietro Morittu - sensibilizzare con l'esempio il prossimo su una tematica fondamentale come quella del rispetto dell'ambiente».

I volontari sono intervenuti su piazze, giardini, boschi, scuole.

