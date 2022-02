Pretendeva di riscuotere anticipatamente la pensione “per importanti esigenze personali”.

E quando il personale dell’ufficio postale di Carbonia, in via Santa Caterina, le hanno spiegato che non poteva, la donna ha dato in escandescenze iniziando a danneggiare i dispositivi per il pagamento elettronico.

Protagonista dell’episodio una donna di 49 anni di Iglesias domiciliata a Carbonia, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno denunciato la donna per danneggiamento e hanno richiesto l’intervento del personale del 118. La 49enne per via del forte stato di agitazione è stata trasportata al Sirai per le cure del caso.

