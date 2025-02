Davanti ai cancelli della Sider Alloys di Portovesme si è svolta oggi l'assemblea degli ex operai Alcoa, oggi in mobilità in deroga e in attesa di poter rientrare a lavoro nello stabilimento chiuso dal 2012.

Da gennaio non percepiscono l'assegno di mobilità e ancora non sanno quando potranno ricevere quello relativo all'annualità 2025. «Si tratta di lavoratori che hanno fatto tutte le battaglie in difesa della loro fabbrica - dicono i segretari territoriali dei metalmeccanici - e che adesso possono contare solo sulla mobilità in deroga che viene rinnovata di anno in anno, con ritardi notevoli che creano disagi a tutte queste famiglie».

Anche quest'anno, come i precedenti, non c'è stata continuità tra la scadenza della proroga e l'inizio della nuova annualità. I lavoratori si sono incontrati davanti ai cancelli dell'ex Alcoa, gli stessi cancelli da cui sono usciti tredici anni fa. Il prossimo incontro sul caso è fissato in assessorato al Lavoro per il 13 marzo.

