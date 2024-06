Maltrattava e minacciava la madre per ottenere denaro.

Per questo – dopo la denuncia della donna – i Carabinieri di Portoscuso hanno eseguito un'ordinanza cautelare di divieto di dimora nel comune nei confronti di un uomo di 46 anni.

Gli accertamenti dei militari hanno messo in luce una situazione di gravi vessazioni e minacce, comportamenti, spiegano gli investigatori, «che hanno causato alla donna un perdurante stato d’ansia e timore per la propria incolumità. La signora, vedova e casalinga, ha descritto infatti una serie di episodi che hanno indotto le autorità ad intervenire tempestivamente applicando una delle misure cautelari appositamente introdotte nel nostro ordinamento per contrastare i reati di violenza di genere».

