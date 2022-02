"Presenteremo un dossier al ministero della Transizione ecologica e invieremo la Commissione Ambiente della Regione a venire sul posto per verificare cosa si vuole autorizzare a Portoscuso". Vincenzo Tiana, del comitato scientifico di Legambiente, durante l'iniziativa di questa mattina contro la gasiera a Portoscuso, ha illustrato il progetto presentato dalla Snam al ministero e annunciato i prossimi passaggi che l'associazione ambientalista intende fare per contrastare il progetto. Al suo fianco l'amministrazione comunale di Portoscuso.

Il sindaco di Portoscuso, Giorgio Alimonda (foto Pani)

"Oggi è il primo passo - dice il sindaco di Portoscuso, Giorgio Alimonda - sentiamo il dovere di informare tutti i cittadini su cosa significherebbe per noi avere una gasiera di queste dimensioni nel nostro porto. Mi dispiace per il silenzio degli altri Comuni, questo non è un problema solo per Portoscuso".

L'iniziativa di stamattina (foto Pani)

