Alcuni di loro dietro la macchina da presa sono già dei veri piccoli geni: ha preso infatti il via la seconda edizione del concorso cinematografico per cortometraggi, organizzato dai Centri servizi culturali della società Umanitaria di Carbonia, Alghero, Cagliari, rivolto ad under 14.

Nell’edizione 2024 il contest si divide in due sezioni: la prima rivolta a Under14 residenti in Sardegna, che possono partecipare singolarmente o in gruppi con uno o più cortometraggi, la seconda sezione scuole dedicata alle secondarie di primo grado che possono partecipare come classi con un soggetto cinematografico.

Per lasciare margine all’immaginazione il tema è libero: i corti potranno essere la descrizione di una giornata tipo, un sogno, un’avventura interpretata da un animale domestico, dai propri giocattoli o da personaggi dei fumetti, o una storia fantasiosa, un’intervista, un horror, una storia d’amore. I partecipanti avranno a disposizione 7 brevi video tutorial, realizzati da filmmaker Alberta Raccis e Francesco Valvo.

I tre cortometraggi finalisti saranno presentati e premiati in occasione di una speciale serata che si terrà in dicembre in uno dei tre centri Umanitaria. Si può partecipare facendo inviare dai propri genitori il cortometraggio entro il 30 settembre 2024 all’indirizzo e-mail girachetirigira@umanitaria.it.

