Piano Sulcis, l’assessore all’Industria ci ripensa. Dopo la lettera di ieri in cui concedeva 15 giorni di tempo ai sindaci sulcitani per giustificare i ritardi sull’attuazione dei piani e avanzare nuove proposte, Anita Pili oggi ha scelto la via del confronto e ha invitato tutti a partecipare a una riunione sulla riprogrammazione delle opere incompiute.

A dieci anni dalla firma del protocollo, infatti, molti progetti sono rimasti sulla carta. Altri, tuttavia, hanno visto la luce grazie soprattutto ai bandi per le imprese e alla tenacia dei protagonisti che hanno combattuto contro una burocrazia lumaca e le tante difficoltà per raggiungere il loro obiettivo.

Nella nuova puntata dell’inchiesta su L’Unione Sarda domani in edicola, il racconto dei protagonisti.

Mariella Careddu

Marco Noce

© Riproduzione riservata