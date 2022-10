Sit-in questa mattina a Sant’Antioco, davanti alla Capitaneria di Porto, dove i pescatori della marineria di Sant’Anna Arresi si son radunati per chiedere di poter lavorare senza dover continuare a perdere le loro attrezzature come nasse e reti per via della pesca allo strascico nel golfo di Palmas.

Durante il sit-in i pescatori son stati accolti all'esterno dal comandante della Capitaneria di Porto, il Tenente di Vascello Fabio Vaccaro con cui avranno un incontro nei prossimi giorni.

