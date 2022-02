Quando i carabinieri sono piombati a casa sua alla ricerca del materiale che aveva portato via da un negozio gestito da un cittadino cinese non hanno trovato la refurtiva, bensì della droga e altro materiale.

I militari hanno quindi denunciato un 53enne di Gonnesa, attualmente sottoposto a obbligo di dimora, per furto aggravato e spaccio di droga.

Il 29enne gennaio scorso era stato ripreso dalle telecamere di un negozio mentre rubava alcuni sottovasi per piante. Essendo già noto ai carabinieri, era stato facile identificarlo. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, però, gli oggetti asportati non c’erano, mentre sono stati recuperati 3,6 grammi di marijuana, 0,3 grammi di hashish, 125 euro in contanti in banconote di piccolo taglio – ritenuti provento di spaccio, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

