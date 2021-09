Un’importante perdita d’acqua sta interessando da questa mattina un tratto di strada nella parte centrale di via Cannas a Carbonia. I residenti, allertati dall’importante quantitativo di acqua che si è riversato in strada, hanno contattato gli uffici di Abbanoa segnalando la rottura di una tubazione. Il danno sarebbe di competenza esclusiva dell’ente, in quanto la perdita risulta ben prima dei contatori delle utenze che sono collegate alla cassetta dell’acqua.

Il versamento d’acqua è continuato durante tutta la mattina. Nel pomeriggio, una squadra di pronto intervento si è recata sul posto e sta ora intervenendo per riparare il guasto. Nelle operazioni si è reso necessario l’utilizzo di un piccolo escavatore e della chiusura al traffico del tratto di strada.

L'intervento (L'Unione Sarda - Usai)

