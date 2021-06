Più di una tonnellata di tonno rosso detenuta illegalmente nella stiva di un peschereccio.

E’ l’incredibile scoperta fatta dalla Guardia Costiera di Sant’Antioco nell’ambito dei controlli per il contrasto alla pesca illegale e il monitoraggio della filiera ittica.

Il pesce è stato sequestrato ed è scattata una sanzione da 2.600 euro ai responsabili.

La pesca del tonno rosso infatti è regolamentata per quote dalla Ue per ciascina nazione europea del Mediterraneo al fine di consentire la riproduzione della specie.

I controlli, fa sapere la Guardia Costiera di Sant’Antioco, saranno ulteriormente intensificati in questi giorni.

