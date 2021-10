Il ritorno alla normalità grazie al green pass e alla campagna di vaccinazione consente anche al settore dei matrimoni di respirare e in Sardegna riprende il lavoro degli imprenditori che hanno sofferto tantissimo in questi 20 mesi di pandemia.

Uno dei grandi eventi dedicato al giorno più importante della vita andrà in scena stasera ad Iglesias.

È il premio per le eccellenze delle nozze in Sardegna: l'Italian Wedding Awards, manifestazione molto attesa dagli operatori e dalle giovani coppie che in molti casi hanno rinviato a tempi migliori l'organizzazione del giorno in cui coronare il proprio sogno d'amore.

Gli Oscar dei professionisti del mondo dei matrimoni sardi verranno assegnati a partire delle 18.30 nella Galleria Villamarina delle Miniere Monteponi, un luogo incantato, dove la forza della natura e il genio dell'uomo si armonizzano.

Nel corso della serata, organizzata da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, event manager tra le più apprezzate a livello nazionale ed internazionale e patron di Oggi Sposi & Exclusive Wedding, saranno premiate le migliori competenze e capacità della Sardegna.

Dopo il blackout dell'anno scorso, che ha oscurato il mondo degli eventi, compresi quelli nuziali, le due imprenditrici riaccendono i riflettori sul mondo dei fiori d'arancio isolano, spingendolo a farsi bello, a migliorare e a ripartire.

Sono 41 i partecipanti al contest per 16 categorie: verranno incoronati gli abiti più chic, le migliori composizioni floreali come i fotografi più bravi e chi si è distinto per creatività e unicità.

I vincitori dell'Oscar regionale saranno poi ammessi alla finale nazionale quando verrà proclamato il podio d'onore per ogni categoria, il top dell'industria nuziale italiana.

La premiazione di questa sera culminerà con un evento caratterizzato da un'ambientazione gothic chic: scenografie architetturali e cieli stellati renderanno speciali e suggestivi questi luoghi ricchi di storia. Migliaia di fiori profumeranno i tunnel scavati nella roccia. E poi musica, spettacoli e degustazioni di gran pregio culinario, con le fragranze dei vini delle più rinomate cantine.

"Anche i posti più belli e magici rimarrebbero segreti se nessuno pensasse di promuoverli - spiega Claudia Sanna, vicesindaco e assessore alla Cultura e allo Sport del Comune sulcitano - Iglesias è fortunata perché le sue aree minerarie, diventate siti di interesse turistico, sono scelte per tante campagne pubblicitarie e questo ci permette di farci conoscere ovunque nel mondo. A nome di tutta l'amministrazione ringrazio Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia per aver scelto ancora una volta la nostra bellissima città e le sue miniere".

"Siamo felicissime. Finalmente la finale regionale di Italian Wedding Awards può svolgersi in presenza - affermano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, da 4 anni uniche referenti per l'Italian Wedding Awards della Sardegna e incoronate nel 2020 come migliori referenti IWA d'Italia - questo ci consente di condividere in modo speciale le tante emozioni che questa importante kermesse riesce a regalare. Quest'anno abbiamo voluto sottotitolare il nostro evento con la parola 'senza fiato', usando un pò di ironia, e volendo rappresentare così il sentimento che ha accompagnato la stagione dei matrimoni e degli eventi che sta andando a concludersi, lasciandoci tutti senza fiato. Ma allo stesso tempo anticipando le meraviglie dei luoghi magici e capaci di rendere superba la serata di gala che vedrà la sua massima esaltazione nel mood scelto per l'evento".

La premiazione dei vincitori dell'Italian Wedding Awards, condotta da Anthony Peth, presentatore televisivo sardo ma trapiantato oltre Tirreno con importanti esperienze su La7, Mediaset e Rai, si svolgerà alle miniere di Monteponi, tra le più famose d'Europa, precisamente nella meravigliosa sala dell'Argano (il macchinario del pozzo col quale si manovrava "la gabbia" che conteneva uomini e minerali) nella ottocentesca galleria Villamarina. A seguire l'aperitivo di gala all'interno della grotta di Santa Barbara, antro ricco di bellezza e incanto, custodito nel cuore della montagna della miniera di San Giovanni. Gli ospiti a bordo di un trenino, dopo un percorso di circa 700 metri, arriveranno all'ingresso di un ascensore che li porterà in alto, lungo un pozzo, fino alla grotta, una cattedrale sotterranea scintillante, accogliente e maestosa, dove le formazioni rocciose scolpiscono affascinanti e colorati bassorilievi, rendendo la cavità un luogo da fiaba. I giochi di luci tra i cristalli e le suadenti note degli archi acustici renderanno magico e indimenticabile l'aperitivo. La serata di gala si concluderà nella sala del treno, per la prima volta teatro di un evento dal vivo, dove gli ospiti verranno travolti da colori e suggestioni dark, tra profumi, sapori e spettacoli creati ad hoc e con la partecipazione delle splendide modelle della Fashion Squad Agency di Francesco Locci.

Stasera tutti i protagonisti potranno gioire anche perché la Regione Sardegna, con l'approvazione della Legge Omnibus che sarà pubblicata sul Buras nei prossimi giorni, ha stanziato i tanto attesi ristori a favore degli organizzatori di eventi e matrimoni.

Un provvedimento che garantirà una boccata d'ossigeno dopo quasi due anni di incassi azzerati, un dramma per molte famiglie.

L.P.

