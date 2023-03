«No ai cavidotti e alla sottostazione elettrica per gli impianti rinnovabili nei nostri terreni migliori».

Il comitato di cittadini di Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa, domenica pomeriggio ha ribadito la contrarietà alla sottostazione elettrica nel corso di una passeggiata ecologica organizzata nelle aree in cui dovrebbero passare i cavidotti in arrivo dagli impianti di rinnovabili progettati per le zone vicine.

La passeggiata ecologica si è svolta tra orti, frutteti, campi coltivati. «Questa zona di Is Fraisis - ha detto Giancarlo Ballisai, residente a Nuraxi e componente del comitato – è la più produttiva del nostro paese. La sottostazione, così come i cavidotti e gli impianti che si vorrebbero costruire, non possono cancellare terreni agricoli così importanti per la nostra comunità».

