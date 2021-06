Si profila una nuova ondata di sbarchi di migranti: dopo i 36 arrivati fra giovedì e ieri, nel corso della notte altri undici giovani algerini sono approdati nella prima spiaggia di Porto Pino, Comune di Sant’Anna Arresi.

La loro imbarcazione si sarebbe una prima volta incagliata su un basso fondale, poi i giovani avrebbero raggiunto la spiaggia in qualche modo e sono stati avvistati da una persona che ha dato l’allarme ai carabinieri giunti nella località balneare.

Sono invece altri venti circa i migranti in arrivo sempre sulle coste del Sulcis, intercettati nel golfo di Palmas dalle motovedette della Finanza. Il numero potrebbe crescere ulteriormente nel corso della giornata per quella che si profila secondo le forze dell’ordine come una nuova ondata estiva.

