Il coronavirus continua a correre, anche a Iglesias. Secondo gli ultimi aggiornamenti (diffusi nella mattinata di oggi dal sindaco, Mauro Usai, dopo le comunicazioni dell'Ats) i casi di positività sono 99, cui si aggiungono 125 persone in quarantena. Tra i pazienti risultati positivi al SarsCov-2, ce ne sono 5 ricoverati.

Numeri che rappresentano una ulteriore conferma di quanto sia ancora importante osservare le regole anti contagio, come ricorda lo stesso sindaco: "I dati impongono la massima attenzione da parte di tutti nel rispetto delle prescrizioni di sanità pubblica, per fare in modo che i casi di positività possano iniziare nuovamente a decrescere".

© Riproduzione riservata