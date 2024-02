Un imprenditore a capo di una società del Sulcis Iglesiente operante nel settore dei lavori di meccanica nel mirino della Guardia di Finanza.

Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Iglesias, non avrebbe versato all’Erario le ritenute previste per quattro dei suoi dipendenti. Le contestazioni riguardano gli anni 2021 e 2022.

«L’attività ispettiva dei militari della Guardia di Finanza ha permesso di constatare che l’imprenditore ha liquidato le ritenute d’acconto ai fini

dell’IRPEF e del TFR operate sulle buste paga, a fronte di stipendi effettivamente corrisposti al personale dipendente, ma ne ha omesso il versamento per circa 20 mila euro», spiegano gli investigatori.

Per tre dei quattro lavoratori danno doppio: le ritenute sono state operate e non versate per ben due annualità di imposta consecutive.

Per l’imprenditore sono dunque scattate le contestazioni del caso alle autorità competenti.

