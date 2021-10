A Calasetta manca il medico di base. Una situazione che si protrae dal primo agosto scorso, e ora un comitato di cittadini ha deciso di rivolgersi a un legale per presentare un ricorso al tribunale di Cagliari per trovare una soluzione. Il 26 novembre è in programma l’udienza.

Nel Comune, 2.900 abitanti, fino al 31 luglio erano tre i professionisti di medicina generale in servizio. L’1 agosto uno è andato in pensione ma l’Assl non ha nominato il sostituto e i suoi 800-900 pazienti sono stati dirottati verso gli altri due ancora in servizio ma entrambi, in pochissimo tempo, hanno raggiunto il massimale previsto.

"Uno dei medici - si legge nel ricorso - era in regime di convenzione anche per Sant'Antioco e si doveva quindi dividere tra due ambulatori, il tutto con conseguenti ripercussioni per l'utenza e in generale per i residenti di Calasetta". Quindi un gruppo di 32 cittadini si è affidato all’avvocato Roberto Cao per sollecitare l'Ats, ma la lettera non ha sortito alcun effetto. Ad agosto 2021 anche i due medici che operavano a Calasetta hanno lasciato l'incarico. Da allora i pazienti sono costretti a spostarsi a Carloforte, viaggiando in traghetto per raggiungere l’isola di San Pietro.

Numerose le proteste sia da parte del sindaco che degli abitanti, e tra questi il figlio una donna di 88 anni rimasta priva di assistenza. A lui il commissario dell'Azienda tutela della salute risponderà invitandolo a rivolgersi alla guardia medica in servizio due giorni a settimana, il lunedì e il venerdì.

