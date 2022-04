I vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia e gli uomini del corpo Forestale regionale sono intervenuti questa sera per domare un incendio divampato nei pressi della frazione di Is Meddas, non distante da Narcao: il rogo, alimentato dal vento, stava aggredendo una zona caratterizzata da alberi di eucaliptus e macchia mediterranea non facilmente accessibile.

I terreni danneggiati dall'incendio non sono vasti ma, considerato il luogo impervio e tortuoso, la Forestale ha ritenuto consigliabile chiedere l'intervento anche di alcuni fuoristrada, mezzi piccoli e veloci dei vigili del fuoco. Alla fine, quindi, l'incendio è stato domato prima che si potesse protrarre in punti a loro volta difficilmente raggiungibili. A dare l'allarme sono stati gli stessi residenti della località periferica.

