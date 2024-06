Incidente mortale sulla Provinciale 83, all’ingresso di Fluminimaggiore.

Secondo le prime informazioni, la vittima è un 29enne residente nell’Oristanese, che stava percorrendo la strada in sella a una moto quando, per circostanze in fase di accertamento, ha perso il controllo in curva, andando a sbattere contro il guard-rail. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Sul posto, dopo l’allarme, è intervento il 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso. Il personale sanitario ha cercato di rianimare il giovane, purtroppo senza successo.

- IN AGGIORNAMENTO –

