Nuovi sbarchi di migranti lungo le coste del Sulcis.

Nella nottata appena trascorsa, i Carabinieri delle Stazioni di Giba e Cortoghiana sono stati impegnati in due distinti interventi di soccorso. In località Porto Pino, i militari della Stazione di Giba, a seguito di segnalazione hanno rintracciato e soccorso 13 cittadini extracomunitari, di cui 12 uomini e 1 donna, tutti adulti e in apparenti buone condizioni di salute e di asserita nazionalità algerina. L’imbarcazione utilizzata non è stato rinvenuta.

In località Is Cinus e sempre a seguito di segnalazione i carabinieri di Cortoghiana hanno rintracciato e soccorso altri 4 cittadini extracomunitari, tutti uomini adulti e di asserita nazionalità algerina, anch’essi giunti poco prima lungo quella costa. Anche in questo caso, l’imbarcazione non è stata individuata.

Tutti i migranti, terminate le formalità di rito, sono stati accompagnati al Centro di Prima Accoglienza (C.P.A.) di Monastir.

(Unioneonline/v.l.)

