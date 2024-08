A bordo un frigorifero, bidoni di benzina e salvagenti. Vicino al piccolo motore anche una bandiera dell'Algeria. «È un'imbarcazione di clandestini», spiega sul suo profilo Facebook Luciano La Mantia. L’utente ha condiviso con amici e contatti la scena alla quale ha assistito questo pomeriggio nella seconda spiaggia di Porto Pino, a Sant'Anna Arresi.

«Si tratta di una barca quasi nuova. È arrivata qui poco fa», continua il commento fuori campo. Poi la camera ne mostra il contenuto. I barili sono numerosi, tre sono ancora pieni di carburante. Gli altri invece sono vuoti, sparsi alla rinfusa tra i giubbotti di salvataggio.

«Erano otto persone e due bambini», conclude l'autore del video. Nel frattempo, durante le riprese, in spiaggia pare che tutto proceda come nulla fosse: i bambini continuano indisturbati a giocare in acqua e i bagnanti si godono la loro serata estiva. Mentre la barca rimane lì, tra la sabbia e l'acqua cristallina del suo "porto" d'arrivo.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata