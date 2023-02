Quattordici extracomunitari – 11 uomini, due minori e una donna – sono stati intercettati nella notte a Carloforte da personale della Capitaneria di porto e dai carabinieri.

Erano in via Garibaldi: hanno riferito di essere algerini. Hanno raggiunto la costa su una barca in vetroresina lunga circa 6 metri con motore fuoribordo da 40 cavalli. L’imbarcazione è stata ritrovata e sequestrata.

Il gruppo di migranti è stato accompagnato al Centro di accoglienza di Monastir.

