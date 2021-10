È stata eseguita questa mattina dai carabinieri di Carbonia l’ordinanza di detenzione in carcere per un 32enne. L’uomo si è reso responsabile, a settembre, di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali continuate e aggravate ai danni della sua convivente, una 52enne.

Accompagnato dai militari, è stato portato alla casa circondariale di Uta.

La donna, vittima di un comportamento aggressivo, si era rivolta ai carabinieri per porre fine alla spirale di violenza.

