Dramma questa mattina a Plagemesu. Un pensionato di Iglesias, Felice Salvatore Cabras, è morto a causa di un malore mentre faceva il bagno.

Sono stati i bagnini ad accorgersi che dopo una breve nuotata si era aggrappato alla fune che delimita il corridoio delle barche senza più riuscire a muoversi. Sono accorsi in suo aiuto, ma le sue condizioni apparivano già disperate.

È stato riportato a riva dove è stato subito soccorso dal medico che presta servizio in spiaggia raggiunto poco dopo dal personale del 118 giunto in spiaggia con un’ambulanza. Purtroppo il personale medico non ha potuto che constatare il decesso dell’anziano.



