Una lunga serie di delitti ha portato in carcere un 57enne di Domusnovas. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Iglesias.

L’uomo era stato arrestato in precedenza per resistenza a pubblico ufficiale e indagato per minacce e oltraggio: l’episodio si era verificato quando i poliziotti erano intervenuti mentre – in stato di ebbrezza alcolica – minacciava il proprio padre e aveva avuto atteggiamenti violenti, scagliando pietre e bottiglie di vetro contro le forze dell’ordine, oltre a minacciare tutti di morte

Ma fin dal 1984 erano stati numerosi i precedenti. Tra questi, il 57enne è stato indagato anche per atti persecutori compiuti nei confronti del proprietario di un terreno confinante con il suo. Una serie continua di condotte moleste, vessazioni, minacce di morte e danneggiamenti andata avanti per ben 9 anni, inducendo nella vittima il timore per la sua incolumità e ingenerato in lei uno stato di ansia e paura, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita.

Riconosciuta la particolare pericolosità del soggetto e la sua indole violenta, il tribunale di Cagliari ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare al carcere di Uta.

