Uno spot di grande impatto e suggestione, che ha suscitato l’interesse sul web di decine di migliaia di persone. Con l’obiettivo di raccontare e valorizzare la festa di Sant’Antioco Martire e la destinazione di Sant’Antioco quale meta per le vacanze 2023.

«Siamo molto entusiasti dei numeri raggiunti con questo spot, con il quale parte anche la campagna promozionale del 2023» commenta il sindaco Ignazio Locci. «Abbiamo registrato traguardi importanti centrando gli obiettivi che ci eravamo prefissati per veicolare la festa e, più in generale, le bellezze antiochensi e l’offerta turistica. Siamo grati alla Regione Sardegna, specie all’Assessorato Regionale al Turismo, per la grande opportunità che ci è stata concessa con questo importante finanziamento».

Il video è stato realizzato, grazie appunto ai finanziamenti regionali, in due distinte versioni, una da 90” e una da 30”.

«La valorizzazione di Sant’Antioco, dei suoi spazi urbani e rurali, delle sue bellezze storiche, artistiche, religiose e culturali passa necessariamente anche per campagne di comunicazione mirate a certe fasce di fruitori» spiega l’assessore alla Cultura Luca Mereu. «Come Comune di Sant’Antioco abbiamo fatto passi in avanti e registrato numeri importanti mettendo al centro gli aspetti culturali, fondamentali della nostra identità».

Grande successo per la campagna di comunicazione nei grandi centri come Roma, Milano e in generale nel Nord Italia, ma la novità è il lancio su nuovi mercati finora inesplorati come Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata