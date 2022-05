Da un controllo effettuato in un’attività imprenditoriale di Narcao, è stata scoperta la presenza di un lavoratore in nero, un operaio. In azione i carabinieri della locale stazione insieme al personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei carabinieri di Cagliari.

Il titolare non solo si è visto sospendere l’attività, ma è stato anche sanzionato per complessivi 6.100 euro.

Inoltre della vicenda è stata informata l’autorità amministrativa.

(Unioneonline/s.s.)

