Incidente stradale intorno alle 18 sulla strada statale 126, che porta a Sant’Antioco. Per cause in fase di accertamento tre auto sono rimaste coinvolte. Ci sono feriti. Il traffico è stato interrotto su entrambe le direzioni – all’altezza di Carbonia - per consentire i soccorsi e i rilievi di legge. Sul posto ill 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Notizia in aggiornamento

(Unioneonline)

