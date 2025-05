Un uomo di circa 70 anni è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari in elisoccorso per dei traumi riportati al seguito di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio sulla provinciale 75 per Matzaccara nel Comune di San Giovanni Suergiu.

Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato un tamponamento tra una T-Rock e una Fiesta, con entrambe le auto finite fuori strada. Sul posto la radiomobile dei carabinieri di Carbonia che dovranno accertare la dinamica e le colpe.

Presenti anche il personale 118 della Sulcis Emergenze e la medicalizzata del Sirai che hanno prestato i primi soccorsi all'uomo. La strada è rimasta bloccata per oltre un ora.

