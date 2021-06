Ha perso il controllo dell'auto ed è finita in un dirupo: per soccorrerla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Carbonia che l'hanno recuperata da una scoscesa di alcuni metri in cui era precipitata.

L'incidente stradale è avvenuto ieri sera sulla strada statale 126 nei pressi della rotonda fra la frazione di Bacu Abis e Gonnesa, in territorio di Carbonia. La conducente ha perso il controllo della sua auto affrontando una semicurva e la vettura è finita in un dirupo fra la vegetazione.

La donna è riuscita ad uscire ma è scivolata a sua volta fra alberi e cespugli sottostanti. Per aiutarla i vigili del fuoco si sono dovuti calare con una speciale barella, prima di affidarla ai medici del 118 che l'hanno accompagnata in codice giallo (per nulla gravi le ferite) all'ospedale Cto di Iglesias.

