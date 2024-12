Grave incidente sulla Statale 293: due auto, una Toyota Chr e un’Opel Astra Sw, si sono scontrate frontalmente all’altezza di Nuxis.

A subire le conseguenze peggiori è stato un militare del primo reggimento corazzato di stanza a Teulada, M.M.d.N. che guidava l’Opel ed è rimasto incastrato: trasportato d’urgenza al Brotzu a bordo dell’elisoccorso dell’Areus. Le sue condizioni sono gravi ma, stando alle prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Ferita anche una giovane che viaggiava sull’altro veicolo, la Toyota Chr: è uscita dall’auto in maniera autonoma ed è stata caricata sull’ambulanza, per poi essere trasferita al Sirai per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 Soccorso Giba, che hanno prestato le prime cure. La strada è stata chiusa durante le operazioni e per consentire anche la rimozione dei veicoli coinvolti.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Narcao.

© Riproduzione riservata