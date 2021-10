È accusato di danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale il 44enne arrestato ieri sera dai carabinieri di Iglesias.

L’uomo è stato rintracciato e bloccato dopo aver dato fuoco, per futili motivi, a una Fiat 600 di proprietà di un 57enne, sempre di Iglesias.

Portato in caserma, prima di essere messo in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo in programma per oggi a Cagliari, ha sferrato un calcio a uno dei militari colpendolo fortunatamente solo di striscio.

Da chiarire se abbia incendiato l’auto per motivi di risentimento verso la vittima o abbia agito solo per diletto.

(Unioneonline/s.s.)

