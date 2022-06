Degli undici incendi scoppiati oggi in Sardegna due hanno richiesto l'utilizzo degli elicotteri del sistema regionale antincendio, per spegnere le fiamme e per le operazioni di bonifica.

Il primo incendio è divampato in agro di Carbonia, località "Barega”: lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Iglesias, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Marganai. Sono intervenute due squadre di volontari delle associazioni di Siliqua e Villamassargia.

Il secondo rogo nel Comune di Vallermosa, località "Cuc.Ru Piroi": lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Villacidro, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Marganai. Intervenuta anche una squadra dell'Agenzia Forestas dei cantieri di Villacidro, una squadra della Compagnia barracellare di Vallermosa e i volontari delle associazioni di Siliqua.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata