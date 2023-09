Vespe di ogni epoca e tipologia, hanno colorato la bianca Calasetta con oltre 150 partecipanti arrivati da ogni angolo della Sardegna per il primo raduno regionale organizzato dal giovane “vespa club” tabarchino. Una coreografia unica, di vari colori, quelli che hanno caratterizzato la produzione della vespa nel corso degli anni.

Una manifestazione entusiasmante per curiosi e appassionati che hanno avuto modo di ammirare l’esposizione delle moto custodite con gelosia e particolare attenzione dai vespisti presenti alla manifestazione. Mostra al pubblico nel lungomare e successivo giro panoramico, naturalmente in vespa.

Grande soddisfazione per il club di Calasetta che ha raggiunto il primo grande obiettivo, stabilito sin dalla nascita dell’associazione, ovvero, oltre al proselitismo anche nei comuni vicini, per far aderire tutti gli appassionati della vespa del territorio, l’organizzazione di un raduno da svolgersi proprio nella località turistica dell’arcipelago sulcitano: il primo raduno regionale.

