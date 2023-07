Carabinieri del Nas e del Nil (Nucleo ispettorato del Lavoro) in azione a Carloforte e Teulada per accertare il rispetto delle normative igienico sanitarie e la regolarità dei lavoratori.

In un bar di Carloforte hanno scovato sei lavoratori in nero, tra cui due minori. L’attività è stata sospesa, il titolare multato per 20mila euro e denunciato alla Procura di Cagliari per l’impiego massivo di lavoratori irregolari.

In una struttura ricettiva di Teulada, l’ispezione nei locali cucina e di somministrazione dei pasti, i militari hanno riscontrato la mancata esecuzione delle procedure di sanificazione comminando una sanzione da mille euro.

I controlli sono stati effettuati da personale specializzato Nas e Nil di Cagliari assieme ai carabinieri delle stazioni di Carloforte e Teulada, coadivati dai colleghi di Narcao, Giba e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Carbonia.

