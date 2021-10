Un 44enne di San Giovanni Suergiu è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile di Carbonia per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

L’uomo, con precedenti denunce a carico, è stato fermato in auto per un normale controllo stradale ma nel corso della perquisizione sono stati ritrovati un’accetta, un coltello a serramanico lungo 16,5 centimetri di cui 7 di lama (tipo pattadese), un pugnale di tipo giapponese (katana) della lunghezza di 30 centimetri di cui 16 di lama. Un armamentario che non è legittimo custodire nell’abitacolo della propria auto e il cui possesso il 44enne non ha saputo giustificare.

Il tutto è stato messo sotto sequestro.

