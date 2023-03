Un uomo di 50 anni arrestato dalla Polizia di Stato a Iglesias con l’accusa di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti lo hanno fermato in auto per un controllo, per poi procedere a una perquisizione nella sua abitazione, dove sono stati trovati, oltre a un bilancino di precisione e denaro contante, anche dosi di hashish, cocaina e marijuana, per un totale di circa un etto di sostanze illegali già avvolte in piccoli involucri di cellophane e pronte per lo smercio.

Dopo il processo per direttissima il gip ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di firma presso il Commissariato.

