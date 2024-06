Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Questa l’accusa di cui dovrà rispondere un 26enne di Iglesias residente a Vallermosa, trovato dai carabinieri in possesso di oltre mezzo chilo di droga.

Il giovane è stato fermato per un controllo da una pattuglia dei militari di Villamassargia, mentre era a bordo di una Fiat Panda, assieme a un’altra persona.

Il nervosismo dei due ha fatto scattare accertamenti più approfonditi e così gli uomini dell’Arma hanno appurato che entrambi erano già noti all’autorità giudiziaria. Poi i carabinieri hanno effettuato una perquisizione della macchina ed è così saltato fuori un sacchetto contenente oltre mezzo chilo di marijuana e 98 grammi di hashish.

Nell’abitazione del 26enne è stato successivamente trovato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Per questo il giovane è stato posto ai domiciliari, per poi essere convocato in tribunale per il processo per direttissima, al termine del quale il giudice ha disposto la convalida dell'arresto e il rinvio del giudizio per la richiesta dei termini a difesa.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata