Si è discusso di povertà e del complesso mondo del disagio socio economico: questi i temi al centro della visita che oggi a Carbonia l'amministrazione comunale ha ricevuto dal cardinale Arrigo Miglio, amministratore apostolico della Diocesi di Iglesias, accompagnato da don Giampaolo Cincotti, referente dei parroci della città di Carbonia.

«Una visita che ci inorgoglisce e testimonia l’interesse concreto di Sua Eminenza per i problemi socio-economici che attanagliano la nostra città - afferma il sindaco Pietro Morittu - per la quale il cardinale Miglio ha dimostrato la massima attenzione e la volontà di mettere in campo tutti gli strumenti necessari a mitigarne la portata».

Con questa visita il Comune ha rafforzato il rapporto di collaborazione con la Diocesi di Iglesias al fine di affrontare le criticità e le complessità di Carbonia e il territorio: «Soprattutto - conclude il primo cittadino - in un periodo come questo caratterizzato dalle ripercussioni che discendono dalla guerra in Ucraina in termini di carovita e caro-bollette: problematiche che non investono solo l’amministrazione comunale, ma che richiedono soluzioni con la cooperazione di tutti gli enti, dall’Ue al governo nazionale e regionale».

