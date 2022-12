È stato approvato da Egas il terzo lotto del progetto complessivo per la riqualificazione idrica di Iglesias: nel territorio arriveranno quindi in tutto oltre 2 milioni e 300mila euro per sostituire circa 5 chilometri di condotte.

L’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna ha dato il via libera al documento redatto dai tecnici di Abbanoa SpA, di fatto immediatamente appaltabile, che prevede la realizzazione di 882 metri di nuove condotte e 75 allacci in via Pescivendoli, Loc. Cappuccini (nel tratto compreso tra via Falcone a Via Fadda), via Conce, Via Tempio, via Corsica e vico Cappuccini.

I lavori, per un importo di 630mila euro, sono finanziati dall’Egas a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, nell’ambito di un più ampio intervento da 44 milioni di euro che interessa altri centri della Sardegna.

Il progetto del Lotto B si aggiunge ai Lotti A e C che prevedono la sostituzione di oltre 3 chilometri e 700 metri di vecchie condotte sottodimensionate e in materiali ormai obsoleti, oltre alla realizzazione di 384 nuovi allacci per un valore complessivo pari a circa 1 milione e 750mila euro.

In questo caso le vie interessate dai lavori saranno via Della Zecca, via Sulis, via Alghero, via Condotto, via degli Orti, vico Stretto, via Lanusei, via Pisani, via del Giglio, vico Maccioni, via Arborea, via Torino, via Giordano, via Marco Tangheroni, via Delle Palme, via Generale Giuseppe Garibaldi, Piazza Sella, via Repubblica, via Contu, vico la Nurra, Via Roberto Cattaneo, Via Malpighi, Via Roma, Via Cappuccini e Via Lazio.

«Stiamo dando delle risposte concrete alle reali esigenze dei territorio, dal nord al sud dell’Isola, dove le reti idriche sono fatiscenti e il fenomeno della dispersione idrica è un reale flagello per l’ambiente», sottolinea Fabio Albieri, presidente di Egas.

