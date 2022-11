E' di due feriti il bilancio dello scontro fra auto avvenuto all'interno della galleria "Cruccueddu”, sulla Statale 130. Nell'incidente, accaduto intorno alle 17,30, sono state coinvolte tre automobili in una carambola presumibilmente dovuta a un'invasione di corsia da parte di una delle vetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, che hanno estratto alcuni degli automobilisti rimasti bloccati dalle lamiere, e messo in sicurezza il tratto stradale. I due feriti sono stati affidati al personale del 118 per le prime cure. Ad avere la peggio sarebbe stata una donna, per cui si è reso necessario il trasporto all'ospedale Sirai, di Carbonia. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale di Iglesias. Il traffico è rimasto totalmente bloccato per oltre un'ora, per consentire le operazioni di soccorso.

