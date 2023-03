«Ci aspettano delle sfide determinanti per il futuro di Iglesias, non per altri 5 anni, ma per i prossimi 40».

Mauro Usai scioglie le riserve e ufficializza l'intento di guidare la coalizione del centrosinistra alle prossime comunali di Iglesias.

Si è fatto attendere, complici le voci di una discesa in campo alle Regionali? «Non scherziamo, ho un patto con la città e ho sempre preferito essere il capitano della mia squadra del cuore che il centravanti del Real Madrid. Essere il sindaco di Iglesias è il ruolo più prestigioso che potessi sperare di ricoprire. Voglio costruirmi una famiglia qui, dare la speranza di poter ritornare a tutti quei ragazzi costretti a emigrare».

