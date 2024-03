In macchina avevano dosi di eroina e cocaina, chiuse in degli involucri di cellophane. Così, per una coppia di Iglesias è scattato l’arresto.

Il controllo della Polizia di Stato risale a venerdì scorso, quando gli agenti – mentre percorrevano la Statale 126 – hanno fermato il veicolo. A bordo una donna di 27 anni e un 46enne, quest’ultimo già arrestato nello stesso mese per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Fin da subito i due hanno mostrato segni di nervosismo. Durante l’identificazione l’uomo ha tentato di disfarsi di un pacchetto, risultato poi contenere circa 2 grammi e mezzo di eroina. Dopo un controllo più approfondito sono stati trovati ulteriori involucri contenenti circa 2 grammi di cocaina, mezzo grammo di eroina e un bilancino elettronico di precisione.

A casa della donna – dopo le perquisizioni nelle due abitazioni – sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, della sostanza utilizzata per il “taglio” dello stupefacente e materiale per confezionare la droga. I due sono stati arrestati in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Per entrambi è stato convalidato l’arresto ai domiciliari.

