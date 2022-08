Un ragazzo di Iglesias è stato trovato in possesso di oltre 7 etti di marijuana ed è finito in manette.

Il giovane, 23 anni, è stato fermato dagli agenti del locale Commissariato impegnati in un servizio di repressione dello spaccio di stupefacenti.

Passava in auto nel centro del paese, i poliziotti hanno proceduto al controllo e hanno trovato 720 grammi di marijuana confezionata in diversi involucri di cellophane, due bilancini di precisione e 60 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.

Il 23enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto negli uffici del Commissariato in stato di arresto per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

