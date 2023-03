Il percorso che ha portato al restauro è durato due anni e il “prima e dopo” rende l’idea di quanto lavoro sia servito. Iglesias ritrova il Monumento ai caduti di Francesco Ciusa nella sua migliore espressione.

L’opera, in piazza Oberdan, era stata realizzata nel 1928 e, dopo quasi un secolo, portava evidenti segni del passare del tempo.

La conclusione della fatica ha emozionato il sindaco Mauro Usai, che in un post su Facebook ha ringraziato l’assessore all’Arredo urbano Ubaldo Scanu per la passione e la tenacia: «Per la nostra comunità», ha scritto il primo cittadino, «è certamente un momento storico e per noi un altro importantissimo risultato. Iglesias è pronta per la sua rinascita e si candida ad essere un vero e proprio museo a cielo aperto».

